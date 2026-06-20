北中米ワールドカップで日本代表の命運を左右するグループステージ第２戦のチュニジア戦が、いよいよ現地６月20日（日本時間21日）に迫ってきた。チームは18日にベースキャンプ地のナッシュビルからモンテレイへ移動。19日の昼には森保一監督が記者会見し、夕方からは、事前合宿では三度、トレーニングを行なったCFモンテレイの練習場で汗をかいた。凄まじい雷雨の影響でスタートが少し遅れるアクシデントはあったが、キャプ