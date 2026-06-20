岐阜市のコインランドリーに79歳の女性が運転する車が突っ込み、店内にいた女性客1人がケガをしました。 【写真を見る】79歳女性が運転する車がコインランドリーに突っ込む 店内にいた女性客１人が軽傷 駐車場で車をバックで止めようとして事故に 岐阜市 事故があったのは、岐阜市福富天神前のコインランドリーで、警察によりますと、きょう正午すぎ「高齢女性の運転する車が、コインランドリーに衝突