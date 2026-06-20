若き名将が“お気に入り”のチームを明かした。北中米ワールドカップは開幕から９日が経過。グループステージの約半分を消化し、好調が際立つチームと、苦戦を強いられているチームに別れつつある。開催国のアメリカ代表は２連勝で早々に決勝トーナメント進出を決めたなか、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督もその戦いぶりを高く評価している。大手スポーツメディア『ESPN』によれば、38歳の指揮官は日本時間21日