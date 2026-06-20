日本代表の久保建英は、北中米ワールドカップ・グループステージ第１節のオランダ戦で左膝を負傷。20日のチュニジア戦は欠場が決定している。そのレフティは18日、チームがベースキャンプ地のナッシュビルから試合会場のモンテレイへ移動する前に、練習場を訪れ、決戦の地へ向かうチームメイトを見送った。そんな久保に、長友佑都はこんな言葉をかけたという。 「タケ、勝ってくるからな。お前はしっかりと治してくれ。