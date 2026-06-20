ブルージェイズの岡本和真内野手は19日（日本時間20日）、敵地リグレーフィールドでのカブス戦に「7番三塁」で先発出場。3打数無安打でチームも2－16と大敗を喫した。カナダの専門局『スポーツネット』は、ここまでチーム二冠王の岡本の打撃成績をピックアップ。球団新人史上2人目の記録を紹介した。 ■安定した守備でもチームに貢献 今季からブルージェイズに入団した