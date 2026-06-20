サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループF第2節でチュニジアと対戦する。試合前日、背番号10の堂安律にファンが驚いていた。初戦は強豪オランダに2-2のドローで、勝ち点1を獲得している日本。重要な第2戦に向かう代表メンバーの中に、印象をガラリと一変させた男がいた。これまで金髪だった堂安は、サイドをすっきりとカット。カラーもピンクに変えていた