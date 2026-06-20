強豪として知られる東海大大阪仰星高（大阪府枚方市）のラグビー部で昨年１２月、当時３年の男子部員が、別の部員に首を絞められて意識を失う事案があり、同高がいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定していたことが、同高への取材でわかった。男子部員は倒れて頭を打っていたが、同高は１１９番していなかった。同高によると、男子部員は昨年１２月３１日の練習後、校内の通路で、別の男子部員に突然背後から首を絞