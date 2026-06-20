◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠でオリオールズを破り、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。大谷翔平投手（31）は真美子夫人の第2子出産のため、今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目の欠場。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は大谷の現状について話した。大谷は昨年4月、真美子夫人の第一子長女の出産の