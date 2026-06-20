国立研究開発法人・日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）は今年度から、がん治療薬やワクチンなど使用者が多く、世界で大きな販売額が見込める薬の研究を重点的に支援する。製薬企業の開発者を入れた特命チームを結成し、研究者らへの助言を通じてヒット薬の実現を目指す。政府は近くまとめる成長戦略に創薬力強化策として盛り込む方針だ。ＡＭＥＤへの取材でわかった。大学の研究者らは発病や病気の進行に関わる遺伝子、免疫など