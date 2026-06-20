今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（カザフスタン）のレスリング女子日本代表が20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでの強化合宿を公開し、57キロ級で両大会に出場するパリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）は「勝ちにこだわって、しっかり勝負したい」と充実の表情で話した。153連勝中の藤波は練習で激しいスパーリングを披露した。地元三重県の近くで開催されるアジア大会への思い入れは強く