政府は近く決定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針（女性版骨太の方針）２０２６」の原案で、家事支援サービスやベビーシッターの利用に「税制措置を含む支援策を検討する」と明記した。高市内閣が重視する「戦略１７分野」への女性進出を後押しするため、「理工系人材の倍増」を目標に掲げた。高市内閣で女性版骨太の方針を策定するのは初めて。原案では、人工知能（ＡＩ）・半導体や航空・宇宙など戦略１７分野で女性の