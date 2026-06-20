◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月20日京セラD大阪）オリックス・宗佑磨内野手が、4回の守備からベンチに退いた。何らかのアクシデントと見られる。負傷者が続出しているチームでは、12日阪神戦で左足違和感によって負傷交代した紅林が、この日から4試合ぶりにスタメン復帰。正遊撃手が戻ってきた試合で、今度は正三塁手に不測の事態が生じた模様だ。