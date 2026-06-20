昨年のＧ?女子オールスター競輪（宇都宮）、Ｇ?競輪祭女子王座戦（小倉）、ガールズグランプリ２０２５（平塚）を制した佐藤水菜（２７＝神奈川）の優勝祝賀会が２０日、横浜市内のホテルで行われた。茅ヶ崎市の佐藤光市長はじめ、ＪＫＡの木戸寛会長、選手会神奈川支部の高木隆弘支部長ら１５０人が祝福。無敵の女王は「改めてたくさんの方に支えていただいていることを実感しました」などと感謝を述べた。佐藤は直前にもパー