香川県庁 香川県の主要産業である食品関連企業の成長を後押しするため、県がマーケティングの専門家を企業に派遣します。 香川県に本社または事業所があり、食料品・飲料の製造に取り組む中小企業（個人含む）が対象です。支援担当者（マーケティングコーディネーター）が商品企画や販路開拓について助言したり、販路開拓先との商談に同行したりします。支援経費の負担はありませんが