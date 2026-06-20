セネガル代表がさまざまな問題に直面北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているセネガル代表が大舞台を戦うその裏では選手のボーナス未払い、監督の給与未払い、劣悪な宿泊環境など複数の問題に直面しているという。セネガルはアフリカ予選10試合を7勝3分と無敗で突破し、3大会連続4回目の出場を果たした。今大会の初戦では優勝候補のフランス代表と対戦し、1-3で敗れた。第2戦ではノルウェー代表と対戦する。そうしたなか