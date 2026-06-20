◆米大リーグドジャース６ｘ―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがオリオールズに逆転負けを喫し、連勝が３でストップした。先発の佐々木朗希投手（２４）が６回途中４安打３失点。父親としての役割を果たすためにチームを離脱した大谷翔平投手（３１）の不在をカバーできなかった。この日の試合に大谷の姿はなかった。真美子夫人の第２子出産に伴い、球団は「今週末