フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送する。この度、あいみょんの出演も決定。4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージを熱く盛り上げる。【写真】M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。これ