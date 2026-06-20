アフリカ中部・コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染者が900人を超えました。ロイター通信によると、コンゴ民主共和国の保健相は19日、これまでにエボラ出血熱に933人が感染し、そのうち245人が死亡したと明らかにしました。また、WHO＝世界保健機関の高官の話として、医療従事者も75人が感染し、17人が死亡したとしています。北東部にある難民キャンプでは先月初旬以降、少なくとも30人が死亡していて、感染の急拡大が指摘されて