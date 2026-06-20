俳優の舘ひろしが21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。【写真】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろし。1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ『あぶない