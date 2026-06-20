元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が19日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身の将来のビジョンについて明かした。将来的に自身の冠番組を持ちたいという高橋さんは「『大沢あかねと高橋成美のドタバタ恋愛劇場！』みたいなそういったような未来の話になりますけど、いつか自分の名前がタイトルにつくような…ゲストの方を招くという立場になると本当に別世界