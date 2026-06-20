「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、６回途中３失点で４勝目を逃した。六回２死から痛恨の２者連続被弾を食らってしまったが「やりたいことはできている」と前を向いた。「前回はスライダーもぜんぜんダメで、そこはしっかりと修正できた」と佐々木。この日は配球パターンをがらりと変えた。メジャー移籍後、フォーシームで押し込み、低めのスプリ