イランとの戦闘終結に向けた協議に備えるため、アメリカ・トランプ政権の特使が開催候補地のスイスに向けて出発したと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は19日、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議に備えるため、アメリカのウィットコフ中東担当特使がスイスに向けて出発したと報じました。アメリカ政府関係者の話として伝えたもので、同様にイランとの交渉を担当しているトランプ大統領の娘婿のクシ