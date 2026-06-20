アトレティコ・マドリードが、レヴァークーゼン所属のスペイン代表DFアレックス・グリマルドの獲得に向けて本格的に動き出したようだ。アトレティコ・マドリードは当初チェルシーに所属していたDFマルク・ククレジャの獲得を目指していたものの、同選手がレアル・マドリードへの移籍を決断したことで、左サイドバック補強のターゲットを変更したという。『as』が報じた。アトレティコ・マドリードはすでにレヴァークーゼンとの交渉