MATCH 31グループD第2戦2026年6月20日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム)トルコ 0-1 パラグアイ初戦開催国のアメリカに1−4と大敗したパラグアイと、同じく初戦オーストラリアの硬い守備に成す術もなかったトルコ。ともに初戦を落としたチーム同士の対戦。グループステージ突破のためにも、この試合は絶対に勝ち点3が必要となる中、試合は開始早々に動く。トルコのパスミスからパラグアイがボールを