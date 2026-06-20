レアル・マドリードに所属するスペイン代表DFフラン・ガルシアが、今夏にクラブを退団する可能性があるようだ。スペイン代表で2キャップを誇るフランはレアル下部組織出身で、2018年にトップチームでデビューを果たすと、ラージョ・バジェカーノでのプレイを経て、2023年夏に復帰。豊富な運動量を武器としている選手だが、控えという立場を脱却できていない。そのなかで、レアルは今夏に移籍金総額6000万ユーロを投じてチェルシー