イングランド代表は6月17日に行われたワールドカップ・グループリーグ初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2の勝利を収めた。バイエルン所属のFWハリー・ケインの2ゴールに加え、バルセロナ所属のFWマーカス・ラッシュフォード、レアル・マドリード所属のMFジュード・ベリンガムが得点を挙げ、白星スタートを飾っている。そのなかで注目を集めたのがベリンガムのパフォーマンスだ。後半にゴールを決めるなど、トーマス・トゥヘル率い