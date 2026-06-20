レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている57キロ級の藤波朱理（レスター）も参加した。5月の全日本選抜選手権で、大会3週間前に左膝の側副靱帯損傷のケガを負っていたことを明かした藤波は、この日も左膝をサポーターなどで