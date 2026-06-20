◆米大リーグドジャース６ｘ―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発。５回２／３を４安打３失点で降板し、勝ち負けはつかなかった。４試合ぶりの４勝目はお預け。９０球で１四球６奪三振という内容だった。試合は３−５の９回にベッツのソロで１点差とし、ラッシングの２点適時打で逆転