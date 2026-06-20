アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠が２０日までに自身のＳＮＳを更新。大好きなキャラクターとの２ショットを披露した。インスタグラムで「だいすきなキャップに会えましたかっこいいよー！！！」とつづって、ピカチュウと抱き着く姿や会話する様子などをアップした。この投稿には「ポケモンマスターと相棒って感じ」「最高のツーショット」「満面の笑みが嬉（うれ）しさ物語っとる」「小さくてかわ