◇セ・リーグ巨人―中日（2026年6月20日東京ドーム）巨人・浅野翔吾外野手（21）が今季1号を放った。3回先頭。大野の甘く入った129キロカットボールを捉え左翼席へ運んだ。この日出場選手登録され即「8番・左翼」で出場。第1打席で起用に応え、本拠ファンからも大歓声が起きた。浅野は球団を通じ「打ったのはカットボールです。イニングの先頭だったので出塁できるようにと思っていました。最高の結果になってうれし