元サッカー日本代表・武田修宏が20日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』に出演。2019年に亡くなった実業家としても活躍した大物俳優との親交について明かした。【写真】幸せそうに夫とハグ！武田修宏が噂になったという有名モデル番組では、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和芸能NEWSふり返りSP」を実施。その中で一世を風靡したタレントショップを取り上げた。そ