自民党宮崎県連は20日、任期満了に伴う県知事選（12月10日告示、27日投開票）で、5選を目指して立候補する現職河野俊嗣氏（61）を推薦すると決めた。知事選にはタレントの元職東国原英夫氏（68）と、元県議の新人右松隆央氏（58）も出馬を表明している。