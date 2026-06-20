◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）お笑いコンビのバイきんぐが試合前のファーストピッチセレモニーに登場した。マウンドへ向かおうとする西村瑞樹の背中に向かって小峠英二がグラブを投げつけるハプニングもあったが、西村が力強いボールを捕手の小峠に投げ込んだ。結成３０周年でコンビがファーストピッチセレモニーに登場するのは初めて。西村は「光栄です。コンビでやらせてもらって。ちょっとそれたん