◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがオリオールズに9回サヨナラ勝ち。最後に試合を決めたラッシング選手でしたが、8回には凡退した悔しさから怒りの感情をあらわにする場面もありました。ラッシング選手は第1打席でレフトライナー、3回の第2打席では満塁のチャンスで空振り三振に倒れます。その後、5回の第3打席と8回の第4打席ではいずれも空振り三振と凡退が続くと、試合もビハイ