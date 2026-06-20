元サッカー日本代表でタレントの武田修宏（59）が20日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組ではバブル期のタレントショップを特集した。故梅宮辰夫さんの漬物店が紹介された場面で、武田は突然「僕、93年に娘さんとちょっとうわさになったときがあって」と“モテ話”を自ら切り出した。思わぬ告白に、上沼恵美子は「自分から言いはりました。アンナちゃん？」とニヤリ。スタジオもざわついた。武田は、和田アキ