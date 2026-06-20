高校生の娘に月5,000円のお小遣いを渡している一方、東京の友人は月1万円もらっていると聞くと、「うちは少ないのでは」と心配になるかもしれません。 お小遣いには、家庭の考え方だけでなく、地域の物価、交通費、交友関係、学校帰りに使うお金の多さなどが影響します。都市部では外食やカフェ、交通費がかかりやすく、金額が高くなることもあります。 ただし、平均や友人の金額だけで決める必要はありません。大切