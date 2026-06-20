サッカー元日本代表ＤＦの中沢佑二氏が、２０日に巨人―中日戦（東京ドーム）の前に行われたファーストピッチに登場。ノーバウンド投球を披露し、場内を沸かせた。中沢氏は、現役時代の背番号「２２」と自身のニックネームでもある「ＢＯＭＢＥＲ（ボンバー）」が背中にあしらわれたユニホームを身にまとい、マウンドへ。四方に深々と一礼しゆっくりと振りかぶると、投球は大きく弧を描きながら捕手役・小浜のミットへノーバウ