ドジャースの佐々木朗希投手（２５）は本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦に先発し、５回３分の２を投げ、２被弾を含む４安打３失点、６三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２１人に９０球で、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。防御率４・７６。チームは９回に３点を挙げ、６―５で逆転サヨナラ勝ちして連勝を４に伸ばした。悪夢の６回だった。先頭ホリデーに左前打されるも二死を取った。２番ホリデー