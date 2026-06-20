女優ヤン・ジョンアの母親が亡くなった。6月19日、ヤン・ジョンアの母チェ・ジョンオクさんがこの世を去った。【写真】韓国有名アイドルの身内が死去ヤン・ジョンアは10日に韓国で放送された番組『パク・ウォンスクの一緒に暮らしましょう』に出演した際、母親の健康状態について話しながら泣いていた。当時、彼女は「昨年12月に母が腰の骨を折って入院して以降、治療を続けている。その影響で私の生活も事実上止まったような状態