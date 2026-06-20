【モデルプレス＝2026/06/20】モデルのとうあが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】23歳YouTuber、キャミから美デコルテ輝く◆とうあ、トップバッターで「オキコレ」開幕トップバッターで登場したとうあは、キャミソールワンピースにボトムスを合わせたファッションで美しいデコルテを際立たせた。笑顔を封印したクールなランウェイでオーラを放出。