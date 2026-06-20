サンキューマートから、大人気アニメ『ドラゴンボールZ』の限定アイテムが登場♡今回は孫悟空をはじめとする人気キャラクターたちを描き下ろしデザインで表現し、落ち着いたカラーリングで普段使いしやすく仕上げています。コレクションしたくなる雑貨からファッションアイテムまで全25アイテムをラインナップ。ファン必見のスペシャルコレクションをご紹介します。 ドラゴンボールZの