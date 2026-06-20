◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(20日、ZOZOマリン)NPB(日本野球機構)は、20日に行われる予定だったロッテと楽天の2戦目が雨天中止となったことを発表しました。当初の試合開始予定時刻は午後6時。予告先発はロッテ・小島和哉投手と、楽天・岸孝之投手と発表されていました。