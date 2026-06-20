歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。番組共演後の「ナインティナイン」の岡村隆史（55）から言われた「最高」な言葉を明かす場面があった。後番組を担当するサンドウィッチマンから海外ロケのお土産をもらった話を明かす中、和田はカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に7年ぶりに出演したことに触れた。「岡村