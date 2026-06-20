日本バレーボール協会は20日、「バレーボールネーションズリーグ2026」第2週フィリピン大会の女子日本代表の出場選手変更を発表しました。183センチのアウトサイドヒッター・北窓絢音選手が日本時間20日に行われるドミニカ共和国戦から出場可能となり、セッターの栄絵里香選手がリザーブとなります。日本は現在開幕から6連勝、首位・ブラジルと共に全勝をキープしています。