■MLBドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 大谷翔平（31）が欠場したオリオールズとのカード初戦。ドジャースは劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。3−5で迎えた9回裏、M.ベッツ（33）がソロ本塁打を放ち、1点差に詰め寄ると、M.マンシー（35）、R.ウォード（28）が四球を選び、一・二塁とチャンスを広げた。ここで、D.ラッシング