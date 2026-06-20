ヤクルト―広島戦でお笑いコンビ「バイきんぐ」がファーストピッチセレモニーを務めた。西村瑞樹が投手、小峠英二が捕手を務め、マウンドから見事な速球を披露。西村は「良い球投げられたんじゃないかな」と笑顔。受けた小峠は「球が思ったより痛くて。剛速球でグラブはめてても痛くて。後で何かしらの請求が行くと思います」と笑わせた。西村が「球は走ってましたね」と自画自賛すると、すかさず小峠が「お笑いの肩は完全に