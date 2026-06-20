２０日の阪神７Ｒ（芝２４００メートル）でサガルマータ（牡３歳、栗東・福永）が単勝２・３倍の１番人気の支持に応え勝利を飾った。２３年セレクトセール当歳部門５億２０００万円（税抜き）の値が付いたコントレイル産駒の良血馬が２勝目をマークした。道中は中団のインで脚をため、勝負どころで内をさばいて鋭く伸びた。雨で悪くなった馬場をものともせず、見事に抜け出しての完勝だった。管理する福永師は「ジョッキーがし