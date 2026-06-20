東京都・北区の公立小学校で発生した火事。児童・教職員あわせて11人がけがをしました。カメラが捉えたのは、火の手から逃れるため、足場の少ない場所で、必死に助けを待つ子供たちの姿でした。（6月19日深夜放送の「news23」より）【写真で見る】ハンカチやTシャツが黒くなるほど “すす”と煙に襲われた児童も「子どもたちは泣き叫んでいた」壁伝いに避難する様子も19日の午前11時ごろ、東京・北区にある滝野川第三小学校で火事