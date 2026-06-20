大谷翔平は育児休暇でチームを離れた【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦でサヨナラ勝ちを収めて4連勝を飾った。大谷翔平投手が試合前に“育児休暇”のためチームを離れ、打線を組み替えての一戦。劇的な形で勝利を手にした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は先発した佐々木朗希投手を称賛した。佐々木は初回先頭のウォードに右中間への