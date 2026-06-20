1軍昇格して「8番・左翼」で先発出場■巨人 ー 中日（20日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手が20日、中日戦（東京ドーム）で今季初本塁打を放った。「8番・左翼」で先発出場し、復帰初打席でアーチをかけた。両軍無得点の3回先頭、大野の内角カットボールをバットに乗せた。先取点となる1号ソロを中日ファンで埋まる左翼スタンドへ打ち込み、本拠地をどよめかせた。今季4試合11打席目で生まれた待望の一発。2022年ドラフト